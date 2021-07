FRISENNA: si valuta con attenzione il futuro del promettente rossazzurro

Nella lista dei convocati per il ritiro pre-season figurano moltissimi giovani atleti che proveranno a mettersi in mostra in vista della prossima stagione. Tra i talentini made in Sicily da valutare con particolare attenzione spicca Giulio Frisenna. Il centrocampista centrale classe 2002 è infatti uno dei prodotti più interessanti del vivaio rossazzuro. La scorsa stagione il calciatore catanese è riuscito a mettersi in mostra tra le fila del Licata, disputando 21 gare e siglando 1 rete (contro il Rotonda) nel Girone I della Serie D. Adesso, dopo la positiva esperienza con le aquile gialloblu, terminato il prestito il mediano etneo è rientrato a Torre del Grifo provando a convincere mister Baldini a puntare su di lui. Valutazioni in corso. Chissà che proprio Frisenna non sia una delle sorprese del Catania 2021/22.

