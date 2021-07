MERCATO: D’Ursi, Catania timido. Il Pescara ha una marcia in più

Terminata l’esperienza al Bari, l’attaccante Eugenio D’Ursi è rientrato al Napoli, club che cerca una nuova sistemazione per lui. A più riprese radio mercato, in questi giorni, lo ha accostato anche al Catania. C’è l’interessamento della società rossazzurra ma percepisce un ingaggio rilevante per la categoria e, in questo momento, spinge molto forte su di lui il Pescara, che può far valere un budget più importante rispetto al Catania. Il tecnico Gaetano Auteri lo ha richiesto espressamente alla dirigenza abruzzese, la quale continua a trattare il giocatore fiduciosa che alla fine il trasferimento si concretizzi.

