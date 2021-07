ESCLUSIVA: Pinto-Catania, il punto della situazione

Rispetto alle parole rilasciate una settimana fa dal procuratore ai nostri microfoni, è cambiato sostanzialmente poco per quanto concerne il futuro di Giovanni Pinto. Il laterale sinistro rossazzurro è uno dei pochi calciatori del Catania ad avere il contratto in scadenza tra due anni. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, la società rossazzurra non ha comunicato l’intenzione di privarsi di Pinto. Il ragazzo non si muove, a meno di offerte importanti che non si possono mai escludere fino alla chiusura del mercato. Intanto l’Avellino, club che anche la scorsa stagione ha effettuato più di un tentativo per arrivare al laterale sinistro, proprio negli ultimi giorni ha abbandonato la pista, provvedendo ad ingaggiare l’ex Ascoli Daniele Mignanelli. Anche la Reggiana si era fatta avanti, ma avendo perfezionato l’ingaggio dello svincolato Sergio Contessa è coperta sull’out sinistro.

