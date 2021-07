MERCATO: Ligi-Catania, la situazione

31enne difensore in forza alla Triestina e avente un contratto in scadenza a giugno 2022, Alessandro Ligi continua ad essere nel mirino del Catania. La società rossazzurra ci prova, anche se gli alabardati non sono entusiasti all’idea di perdere uno dei loro pezzi pregiati. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, la Triestina potrebbe lasciarlo partire qualora individuasse sul mercato un sostituto all’altezza. Le parti sono in contatto, il Catania non molla la presa. Sulle tracce del centrale difensivo mancino anche il Foggia di Zeman.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***