MERCATO: Mandorlini, c’è concorrenza per il Catania

E’ notizia di un paio di giorni fa che il Catania sia in pressing per il 32enne centrocampista Matteo Mandorlini. Fresco di svincolo dal Padova, dopo avere totalizzato molte presenze in questi anni vestendo la maglia biancoscudata, Mandorlini ha ammesso di valutare con attenzione le offerte pervenute. Tra queste, appunto, quella del Catania ma tra i club interessati c’è anche il Trento. Il giocatore, più in generale, piace a società del Nord ma potrebbe essere stuzzicato dall’idea di vivere per la prima volta in carriera un’esperienza al Sud in una piazza importante come quella etnea.

