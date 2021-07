ESCLUSIVA: a Baldini piace il profilo di Morrone

Nome nuovo per il centrocampo del Catania in ottica mercato. Secondo informazioni raccolte dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com, piace a mister Francesco Baldini il giovane profilo di Biagio Morrone. Classe 2000 nato a Castellammare di Stabia, Morrone è abile a giostrare il pallone e chiudere le linee delle manovre avversarie mostrando anche rapidità con il pallone tra i piedi, non disdegnando di tentare il tiro in porta. Baldini lo ha allenato con risultati lusinghieri alla Juventus Primavera, oggi il cartellino del centrocampista appartiena alla Lazio dopo l’esperienza in prestito acquisita al Foggia.

