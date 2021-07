MERCATO: Scognamillo, il “solito” Catanzaro torna sul difensore

Mister Francesco Baldini lo ha avuto a Trapani e poteva rappresentare una pista da seguire per il Catania, ma il forte centrale difensivo Stefano Scognamillo ha avuto negli ultimi giorni contatti con il Catanzaro, una delle regine del calciomercato estivo di Serie C. Il difensore di proprietà dell’Alessandria ha vissuto gli ultimi mesi in prestito proprio al club giallorosso ed ha già dato la propria disponibilità ad un eventuale ritorno in Calabria. Le aquile sono ripiombate su di lui a seguito delle titubanze di Matteo Legittimo, che potrebbe invece ritornare a Cosenza.

