MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Focalizzando l’attenzione sul girone C, la Vibonese ha raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive dei difensori Amir Mahrous e Gheorghe Fomov. Non solo Luca Piana, il Pontedera ha ceduto a titolo definitivo al Potenza anche Michele Bruzzo. Emanuele Zamarion è il nuovo portiere del Campobasso, arriva dal Gubbio. Il centrocampista Giuseppe Iglio invece è un nuovo calciatore della Turris (triennale), che tessera anche Lorenzo Bordo, reduce da un’annata molto positiva in Lega Pro nelle fila del Matelica. Corallini che, inoltre, ci provano per l’ex attaccante del Rieti Francesco Marcheggiani (fonte Tuttosport).

Il Catania ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive, in rapporto di addestramento tecnico del portiere Michele Truppo. Il Taranto ufficializza la riconferma del Direttore Sportivo Francesco Montervino e del tecnico Giuseppe Laterza (biennale per entrambi), valutando il profilo dell’ex Catania Francesco Salandria (fonte blunote.it). L’attaccante Mamadou Tounkara lascia la Serie C, passando dalla Viterbese al Cittadella a titolo definitivo. Avellino ad un passo dall’ufficialità dell’ingaggio del difensore svincolato Andrea Sbraga (fonte tuttoc.com).

Il Catanzaro registra un paio d’interessamenti per Davis Curiale e continua ad acquistare giocatori: arriva dalla Reggiana il difensore Riccardo Gatti, che torna in Calabria dopo gli ultimi positivi mesi trascorsi in giallorosso. Secondo tuttobari.com, una delle idee del Bari in vista della prossima stagione sarebbe Gianluca Gaetano, classe 2000 nelle ultime due stagioni alla Cremonese in Serie B e aggregato dal Napoli al ritiro di Dimaro.

