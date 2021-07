Davis Curiale resta nel girone C di Serie C? L’ex attaccante del Catania, in uscita da Catanzaro, negli ultimi giorni è stato sondato dalle neo promosse Taranto e ACR Messina, secondo quanto assicurano i colleghi della redazione di tuttoc.com. Entrambe le società cercano validi rinforzi per i rispettivi reparti offensivi, hanno individuato in Curiale un innesto potenzialmente funzionale alle proprie esigenze.

