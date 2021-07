MERCATO: si discute con gli svincolati Martinez e Izco

Sono attualmente privi di vincoli contrattuali e, pertanto, liberi di trattare con chiunque. Il Catania, però, non ha chiuso del tutto le porte a Miguel Angel Martinez e Mariano Izco. Relativamente al portiere, ha sempre messo al primo posto la possibilità di proseguire l’avventura alle falde dell’Etna ma alle giuste condizioni. Non avendo raggiunto l’accordo con il Foggia, Martinez è in contatto con altre società ma discute anche con il Catania una nuova proposta. Izco, invece, nei giorni scorsi ha parlato a mezzo stampa come se si sentisse ancora un giocatore rossazzurro. Potrebbe aggregarsi al gruppo a disposizione di mister Baldini per il ritiro di Torre del Grifo.

