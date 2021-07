MERCATO: conferme sul nome di Moscati a centrocampo, valutazioni su Dall’Oglio

Come anticipato dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com e confermato dal quotidiano La Sicilia, Marco Moscati rappresenta un profilo tenuto in considerazione dal Catania per rafforzare il centrocampo. Svincolatosi dopo l’esperienza al Perugia, Moscati piaceva ai rossazzurri già ai tempi di Andrea Camplone sulla panchina etnea. C’è il nodo ingaggio da risolvere, ma il centrocampista livornese classe 1992 è gradito a mister Francesco Baldini che lo ha allenato a Trapani, apprezzandone anche la duttilità. Vedremo se, in qualche modo, si riuscirà a trovare un accordo. In ogni caso non è l’unico profilo valutato dal Catania che, tra l’altro, ha ricevuto manifestazioni d’interesse da Modena e Pescara per Jacopo Dall’Oglio. Se queste manifestazioni si tradurranno in offerte concrete, non è da escludere che il centrocampista milazzese lasci il club dell’Elefante.

