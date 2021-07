IZCO: “Un pò di riposo ci sta, ma a breve si ricomincia…”

Contratto scaduto a fine giugno ma si sta valutando il futuro di Mariano Izco, che – come già sottolineato sulle nostre pagine – non è detto non possa proseguire l’avventura con la maglia del Catania. Lo stesso centrocampista argentino, intervistato da Globus Television, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Un pò di riposo ci sta. Io ormai abito qua da tanto tempo, mia moglie è di Catania. Mi sto godendo questa vacanza per poi ricominciare al più presto. Adesso ci riposiamo ma penso che intorno al 15 luglio si riprende”. Un Izco che sembra parlare ancora da calciatore del Catania.

