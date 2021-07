MERCATO: Tumbarello possibile idea per il Catania?

25enne centrocampista attualmente in forza alla Vibonese, Giorgio Tumbarello può tornare di moda in casa rossazzurra? Al momento è solo un’ipotesi di mercato, ma lo scorso anno il Catania si fece avanti. A novembre il procuratore sportivo Franco Micco parlò in questi termini del ragazzo, ai microfoni di tuttomercatoweb.com: “Credo rappresenti uno dei profili più interessanti della categoria nel ruolo, merita palcoscenici importanti. Era vicino a Catania e Catanzaro, poi non si è fatto nulla a causa delle limitazioni alle liste. A Vibo si trova benissimo, come se fosse in famiglia, sono però convinto che il salto di qualità non sia lontano. È un centrocampista completo, bravo a fare entrambe le fasi e pronto a disputare un campionato di alto livello, condito anche da qualche gol”. Ad oggi, tra le società interessate, c’è la Juve Stabia ma chissà che il club etneo non effettui un nuovo tentativo per il giocatore in scadenza a giugno 2022.

