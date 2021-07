SERIE C: commissioni ai procuratori nel 2020, Catania tra i club ad avere speso meno

4.223.861,72 di euro spesi dalle 59 squadre di Lega Pro nel 2020 per i compensi ai procuratori. Un dato economico in decrescita, con una perdita di circa -8,6% rispetto al 2019 dove si era registrato invece un incremento pari al 47% del giro d’affari in confronto al 2018. Nel 2020, la società di Lega Pro che ha speso di più è stata il Novara con 407.229,78 euro spesi in commissioni sportive, segue il Perugia con 380.593,53 e sul gradino più basso troviamo il Livorno che ha speso 309.464,75 euro. Nella speciale Top 10 figura anche il Palermo:

Novara € 407.229,78 Perugia € 380.593,53 Livorno € 309,464,75 Ternana € 283.675,00 Triestina € 268.552,57 Alessandria € 220.070,00 Pro Vercelli € 204.427,65 Palermo € 203.990,09 Feralpisalò € 201.095,60 Catanzaro € 195.649,00

Il Catania, invece, ha sborsato solamente 15.501 euro collocandosi tra i club del girone C ad avere speso meno alle spalle di Vibonese, Paganese, Monopoli (0 euro), Bisceglie (5.469), Casertana (8.412,26), Viterbese (9.930) e Foggia (15.000).

