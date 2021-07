PALLONE D’ORO SICILIANO 2021: candidato anche l’ex rossazzurro Lele Catania

Attaccante che ha indossato la maglia del Catania nel campionato di Serie C 2019/20 e oggi in forza al Siracusa, Emanuele Catania figura tra i candidati per la vittoria del pallone d’oro siciliano per la stagione di Eccellenza 2020/21. Il 40enne calciatore catanese dovrà assicurarsi di battere la concorrenza di Piero Concialdi (Giarre), Giuseppe Gambino (Akragas) e Raul Torregrossa (Sancataldese). Dal 20 agosto sarà possibile votare sulla pagina Facebook “Award of Football Stars”. Il premio verrà consegnato lunedì 20 settembre a Paternò presso il Piccolo Teatro Comunale.

