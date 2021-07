MERCATO: Mandorlini-Catania, contratto biennale. Il giocatore valuta la proposta

Trova conferma la notizia di un interessamento manifestato dal Catania nei confronti del centrocampista Matteo Mandorlini. La stampa veneta ha anticipato l’interesse dei rossazzurri per il calciatore svincolatosi dal Padova dopo avere totalizzato oltre 100 presenze complessive in maglia biancoscudata dal 2016 in poi. Figlio di Andrea Mandorlini, attuale allenatore dei patavini, Matteo ha ricevuto la proposta per firmare un contratto di durata biennale. Offerta che il giocatore sta valutando.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***