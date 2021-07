GRAVINA (Pres. FIGC): “Riforma campionati, basta attese. C’è tempo fino al 31 luglio”

Riforma dei campionati già a partire da quest’anno? Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, non sembra più disposto ad attendere: “Non possiamo più rinviare la riforma dei campionati – le parole evidenziate da Il Resto del Carlino al termine dell’ultimo consiglio federale – Ho dato un messaggio forte, non volevo che il 30 giugno, fine tecnica della stagione, la questione finisse lì. Non volevo che a fine mese fosse accantonata un’altra stagione sportiva senza riforma: ho chiesto ancora trenta giorni, fino al 31 luglio, per poter ragionare insieme e centrare l’obiettivo. Se il consiglio federale non è in grado di assumersi le responsabilità delle decisioni, sarò io a convocare un’assemblea straordinaria e saranno le società a dettare i ritmi”.

