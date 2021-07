SERIE C: presentazione calendari, ipotesi 4 agosto

Si attendono novità in merito all’esito dei ricorsi depositati dalle società che, ad oggi, hanno ricevuto il no della Covisoc relativamente all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Sapremo tutto giovedì 15, quando il Consiglio Federale deciderà sulla concessione delle Licenze Nazionali. Intanto la Lega Pro auspica che nella data di mercoledì 4 agosto 2021 sia possibile procedere con il sorteggio dei calendari per i gironi che comporranno il campionato di terza serie per la stagione 2020/21. Ma la tempistica si potrebbe allungare in base ad eventuali bocciature dei ricorsi con la possibilità, per i club coinvolti, di ricorrere alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni come ultima spiaggia. Al momento sono fuori Carpi, Novara, Paganese e Sambenedettese, mentre il Cosenza spera nella B qualora dovesse essere confermata la mancata iscrizione del Chievo Verona al campionato cadetto.

