SERIE C – Sebastiani (Pres. Pescara): “Girone C? Favoletta, il pallone si gioca uguale da tutte le parti…”

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani torna sulla divisione dei gironi di Serie C, ed in particolare commenta l’eventuale inserimento degli abruzzesi nel raggruppamento C: “La suddivisione in aree geografiche dovremmo far parte del girone centrale, ma devono ancora arrivare le risposte della Covisoc e potrebbero anche esserci delle sorprese – le parole di Sebastiani evidenziate da tuttoc.com – Però non è che se facciamo il girone B compriamo un giocatore e se facciamo il C ne compriamo un altro. Al Centro-Nord non erano inferiori al Sud tanto che non è un caso che ai playoff ha vinto una squadra del Girone A. E’ una favoletta quella del Girone C: sì, ci sono i campi più caldi, però poi al pallone si gioca uguale da tutte le parti“.

