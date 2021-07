LA SICILIA – Baldini: “Catania, ti ho aspettato. Iscrizione, tifosi fuori dal comune”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Mister Francesco Baldini ribadisce le motivazioni che lo hanno spinto a firmare con la società rossazzurra: “Ho aspettato Catania perchè in questa città mi sono trovato subito bene, perchè ho una base di giocatori e uomini sulla quale lavorare. Catania ha storia, entusiasmo e, adesso, spero anche i tifosi pronti a tornare allo stadio. A chi indosserà la maglia del Catania bisogna raccontare cos’ha fatto la città per contribuire a iscrivere la squadra. Non è una cosa comune, ci sono persone che magari non possono permettersi spese, ma hanno donato qualcosa per la storia ed alimentare la propria passione. Sono arrivato a marzo, il ‘Massimino’ vuoto mi ha messo un pò di tristezza. Vuoi mettere che, adesso, se non ci saranno sorprese, giocheremo un’annata agonistica con accanto il nostro pubblico?”.

