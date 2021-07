CALCIO IN PROVINCIA: Serie D, Acireale battuto. Il FC Messina di Lodi in finale playoff

Sarà FC Messina-Gelbison la finale playoff del girone I di Serie D. Questo il verdetto del campo. I peloritani riescono ad avere la meglio in semifinale sull’Acireale al termine dei tempi supplementari, lo fanno con il risultato di 2-1. Acesi subito in vantaggio con il tiro di controbalzo di Viscomi, che insacca sugli sviluppi di una battuta da fermo di Cozza. Al 12′ Lodi spreca una ghiotta opportunità per pareggiare i conti, sbagliando un calcio di rigore. Messinesi che colpiscono anche il palo (26′) su punizione di Lodi deviata di testa da Savanarola che rischia l’autorete. L’1-1, comunque, è nell’aria. Bianco pareggia al 39′ sorprendendo con un rasoterra il giovane Ruggiero. Ritmi lenti nella seconda frazione. Clamoroso gol fallito al 60′ da Caballero, l’Acireale risponde con il pericoloso tentativo di Pozzebon e l’ultimo brivido dei tempi regolamentari arriva sulla punizione di Lodi, terminata di un soffio a lato. Nel recupero del primo tempo supplementare Bianco firma la doppietta che vale il passaggio del turno per il FC Messina.

