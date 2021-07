SERIE C: sorteggio calendari, data sarà confermata o si va verso slittamento?

Si attendevano novità in merito all’esito dei ricorsi depositati dalle società che si sono viste negare dalla Covisoc l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. L’unico club ad avere sorriso è la Paganese, le altre si rivolgeranno al TAR. L’auspicio della Lega Pro, in primis del presidente Francesco Ghirelli, è sempre stato quello di procedere in data mercoledì 4 agosto al sorteggio dei calendari per i gironi che comporranno il campionato di terza serie per la stagione 2020/21. Ma la tempistica si potrebbe allungare, dipende dalle prossime mosse dei club bocciati dal Collegio di Garanzia del CONI (che proseguono fermamente la loro battaglia giudiziaria) e cosa decideranno nei prossimi giorni le aule di tribunale.

