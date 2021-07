RICORSI CONI: si salva la Paganese. Fuori dai giochi cinque società

Il Collegio di Garanzia del CONI boccia i ricorsi di Chievo Verona, Carpi, Sambenedettese, Novara e Casertana dando, invece, parere favorevole alla Paganese. Questo il responso finale. Il Consiglio Federale ne prenderà atto e procederà anche a riammissione (in B) e ripescaggi (in C) per completare gli organici. In Serie C sono cinque i posti liberi. Dovrebbero andare, secondo quanto si legge all’interno de La Gazzetta dello Sport, “a Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Fano o Pistoiese e Siena”. Da valutare anche la sostituzione del Gozzano che ha rinunciato dopo la promozione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***