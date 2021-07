MERCATO: in entrata prioritario intervenire in difesa

Troppi attaccanti per adesso in rosa, Alessandro Provenzano rappresenta un nuovo tassello per il reparto di centrocampo, mentre in difesa non è stato ancora ufficializzato il sostituto di capitan Tommaso Silvestri. Un vuoto molto importante da colmare per il Catania, non a caso mister Francesco Baldini ha sottolineato che soprattutto in difesa manca ancora qualcosa. Il solo Juan Cruz Monteagudo non basta, piace Stefano Negro (Monza) ed Alessandro Ligi (Triestina) è un obiettivo concreto, operazione quest’ultima non semplice. Il Catania sonda anche altri profili per il reparto arretrato, al momento prioritario rispetto ad altri settori.

