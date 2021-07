STADI – Costa (Sottosegretario alla Salute): “Si può ripartire in presenza con una percentuale del 25%”

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato del tema pubblico negli stadi. Ecco quanto evidenziato da napolimagazine.com: “Sosteniamo che l’immunità di gregge ci sarà a fine settembre, quindi si può ripartire in presenza con una percentuale del 25%, la stessa che abbiamo garantito per gli Europei e da lì si può solo che salire. Dalle prime partite si può aumentare la capienza, al 20 di agosto saremo ad una fase più avanzata del piano vaccinale ma non avremo ancora completato l’immunità di gregge. Comprendo che le società hanno bisogno di riprendersi. Un’ipotesi di far entrare tutti i vaccinati con doppia dose negli stadi va valutata. Dobbiamo mettere le società sportive nelle condizioni di poter pianificare una ripartenza”.

