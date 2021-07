TORRE DEL GRIFO: si lavora sodo, il gran caldo domina la scena

Duro lavoro a Torre del Grifo. Si lavora sodo praticamente sin dal primo giorno di ritiro, con un motivatissimo mister Francesco Baldini che chiede alla squadra di non lesinare alcuno sforzo durante gli allenamenti, sfidando le elevate temperature che si stanno registrando in città. E anche i prossimi giorni saranno roventi, con almeno 40 gradi sotto il sole e circa 30 gradi la notte. Caldo asfissiante che non aiuta i giocatori, i quali lavorano tuttavia uniti e compatti come sottolineato dal laterale sinistro Giovanni Pinto in un’intervista al quotidiano “La Sicilia”. Ci sarà ancora da sudare parecchio per i rossazzurri, che a breve disputeranno amichevoli con formazioni di categorie inferiori allo scopo di testare le condizioni dei singoli giocatori e provare le soluzioni tattiche proposte da Baldini. E intanto gli ultimi tamponi effettuati hanno escluso nuove positività al Covid-19.

