LA SICILIA – Pinto: “Sto bene a Catania, ci sono squadre superiori ma possiamo sorprendere”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il laterale sinistro del Catania Giovanni Pinto si “toglie” dal mercato e non esclude che la squadra rossazzurra possa candidarsi a rivelazione del campionato:

“Sto bene a Catania, una città bellissima che ti fa sentire subito a proprio agio, anche la mia compagna è felice di vivere qui. E poi il Catania è un grosso club e sono veramente orgoglioso d’indossare la maglia rossazzurra. Quel che hanno fatto i tifosi esponendosi economicamente per la squadra conferma quanto siano meravigliosi e unici. Ci sono formazioni di livello superiore come Catanzaro, Avellino, lo stesso Palermo ha progetti ambiziosi. Noi non possiamo fare proclami o promettere la luna, ma siamo in grado di sorprendere e non possiamo deludere né Baldini, né i nostri tifosi. Guai ad imporsi dei limiti, soprattutto nel calcio dove le sorprese non mancano mai. A parte il gran caldo, si lavora in piena armonia e si sta bene assieme in ritiro”.

