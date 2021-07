UFFICIALE: green pass obbligatorio per i tesserati di club professionistici

A seguito della persistenza nel Paese dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la FIGC rende nota l’adozione di misure atte a salvaguardare la tutela della salute nell’attività sportiva. Obbligatorio essere in possesso di green pass per tutti i tesserati delle società professionistiche e dei club di Serie A femminile, ai fini della partecipazione agli eventi e alle competizioni di livello agonistico. In caso di violazioni, scattano una serie di sanzioni a seconda della gravità. Disposizione che entra in vigore a decorrere dal 5 agosto 2021.

