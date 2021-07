VIVARINI: “Da Catania a Taranto, livello più elevato e fascino nel girone C”

A proposito del coefficiente di difficoltà del prossimo campionato di Serie C, l’esperto allenatore ex Bari Vincenzo Vivarini concede un’intervista ai colleghi di tuttoc.com: “Realtà di spessore come Campobasso, Taranto e Messina? Sono espressione di città importanti anche se Bari onestamente lo è di più, ma se a queste aggiungiamo anche la presenza di club come Palermo, Catania e lo stesso Avellino si evince come il Girone C sia una sorta di B/2. Probabilmente è una frase abusata ma quando in un raggruppamento si concentrano società di questo calibro inevitabilmente il livello si innalza, oltre al fascino. Come vedo dall’esterno il calcio di serie C? In linea di massima quello che traspare maggiormente è la difficoltà societaria da parte di alcuni club, non a caso in questo momento ci sono ricorsi al Collegio di Garanzia del Coni in ballo. Purtroppo ogni stagione ci sono problemi al momento di iscriversi ai campionato, lo scoppio della pandemia sicuramente non ha agevolato la situazione, anzi l’ha aggravata in maniera significativa”.

