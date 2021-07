EX ROSSAZZURRI: Curcio, giungono richieste anche dalla Serie B

Un bel bottino di reti messe a segno dall’ex fantasista del Catania Alessio Curcio nella passata stagione, con qualche rammarico per la società rossazzurra che decise di lasciarlo partire per scelta tecnica la scorsa estate. Inevitabilmente il giocatore attualmente in forza al Foggia è molto richiesto in sede di mercato ed i satanelli lo trasferirebbero altrove solo monetizzando la cessione. Secondo quanto informano i colleghi di tuttoc.com, Seregno, Bari, Modena, Pescara, Virtus Entella, Vicenza e la Ternana di Lucarelli neo promossa in Serie B hanno manifestato l’interesse ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe 1990.

