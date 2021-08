MERCATO: Dall’Oglio, più probabile la permanenza in rossazzurro

Se per Luis Maldonado sembrano esserci pochi dubbi circa la permanenza ai piedi dell’Etna, c’è curiosità per capire quale futuro attende Jacopo Dall’Oglio. Il centrocampista milazzese è stato sondato anche dal Palermo nei giorni scorsi, prima ancora da Modena e Pescara, inoltre erano spuntate le ipotesi Reggina e ACR Messina. Dalle informazioni in nostro possesso, ad oggi il Catania non ha ricevuto offerte stuzzicanti per Dall’Oglio. Inoltre mister Francesco Baldini lo ritiene un elemento importante all’interno del proprio scacchiere tattico. Eventuali proposte di rilevante entità saranno valutate nei prossimi giorni, ma l’indirizzo della società è quello di non privarsene, al di là del contratto in scadenza a giugno dell’anno prossimo che, in caso di mancato rinnovo, determinerebbe lo svincolo del calciatore al termine della stagione 2021/22.

