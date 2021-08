DALL’OGLIO: quanto peserà l’assenza del centrocampista? Ecco i risultati del sondaggio

L’assenza di Jacopo Dall’Oglio non rappresenta una perdita così importante per il Catania. E’ quanto sostiene la fetta maggioritaria di partecipanti in percentuale al sondaggio proposto nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com, composta dal 37% di votanti. Un ulteriore 31%, invece, non si preoccupa della partenza di Dall’Oglio avendo la certezza che il Catania saprà sostituirlo adeguatamente sul mercato. Il 21% degli utenti, infine, avrebbe preferito “sacrificare” altri elementi mentre l’11% non si sarebbe privato in alcun modo del calciatore milazzese. Questo il responso del sondaggio evidenziando, nel complesso, che solo il 32% dei partecipanti teme un peso rilevante nel trasferimento del giocatore ora in forza al Palermo.

