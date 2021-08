MERCATO: il riepilogo dei giocatori della scorsa stagione che hanno lasciato Catania

Diversi movimenti in uscita, al termine della passata stagione. Ad oggi sono infatti 14 i calciatori che hanno vestito la maglia del Catania nello scorso campionato e, adesso, non fanno più parte della rosa. In ordine di reparto, per quanto concerne la porta hanno salutato Miguel Martinez (fine contratto, ora alla Triestina), Antonio Santurro e Alessandro Confente (fine prestito Bologna e Chievo Verona, svincolati); in difesa si registrano le partenze di Tommaso Silvestri (Modena) e Denis Tonucci (Juve Stabia, fine prestito); a centrocampo hanno lasciato la Sicilia Nana Welbeck (fine contratto, ora al Catanzaro) e Jacopo Dall’Oglio (risoluzione prima di passare al Palermo), mentre è scaduto l’accordo con Mariano Izco ma continua ad allenarsi con la squadra in attesa di capire se firmerà un nuovo contratto oppure lavorerà dietro la scrivania; nel reparto offensivo diversi trasferimenti: Kalifa Manneh (fine contratto, ora al Perugia), Matteo Di Piazza (fine prestito Catanzaro, ora alla Fidelis Andria), Francesco Golfo (Parma, fine prestito), Michele Volpe (fine prestito Frosinone, ora alla Viterbese), Agapios Vrikkis (fine contratto, ora tra le file della Manzanese) e Manuel Sarao (risoluzione prima di passare al Gubbio).

