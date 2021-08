MERCATO: Welbeck e quel riferimento di Pellegrino sul mancato rinnovo…

“A Welbeck il Catania ha proposto un biennale, avevamo le rassicurazioni della firma di Welbeck il lunedi mattina dopo quella di Baldini. Per due giorni è sparito e ce lo siamo ritrovati a Catanzaro”. Questa la versione dei fatti del Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli sponsor e della Campagna Abbonamenti rossazzurra per la stagione 2021/22 in merito al mancato rinnovo di Nana Welbeck. Ricordiamo che in più di un’occasione Pellegrino aveva dato rassicurazioni sulla permanenza del centrocampista italo-ghanese ma, evidentemente, qualcosa è andato storto ed il giocatore si è trasferito al Catanzaro, tra le società del girone C di Serie C in assoluto più attive sul mercato fino a questo momento.

