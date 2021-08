COPPA ITALIA: obiettivo di mercato del Catania, Rauti debutta con il Torino e segna

Il Catania e altri club (anche di Serie B) lo corteggiano, ma l’attaccante di proprietà del Torino vuole provare a giocarsi fino in fondo le sue chance in granata godendosi un momento tanto atteso, l’esordio con la Prima Squadra del Toro. Ceduto la scorsa stagione in prestito al Palermo, ha giocato per circa 80 minuti in Coppa Italia contro la Cremonese. La gara si è conclusa 0-0, decisivi i calci di rigore che hanno premiato i piemontesi. Uno dei penalty dell’incontro è stato calciato e trasformato dallo stesso Rauti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***