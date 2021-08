DALL’OGLIO: il centrocampista già a Palermo per iniziare la sua nuova avventura

Oggi, martedì 10 agosto, il centrocampista Jacopo Dall’Oglio ha raggiunto Palermo per iniziare l’avventura con la squadra allenata da Giacomo Filippi. Si è già sottoposto alle visite mediche di rito, dunque manca solamente l’ufficialità per certificare l’addio al Catania ed il conseguente passaggio in rosanero. Il calciatore millazzese conclude l’avventura sotto il vulcano con un totale di 47 apparizioni, 6 gol all’attivo e la realizzazione di 7 assist. Per i rossazzurri il sostituto di Dall’Oglio potrebbe arrivare in prestito dalla Serie B.

