STADIO: manto erboso, meno di un mese di tempo per ripristinarlo

Corsa contro il tempo anche per quanto concerne il ripristino di una condizione quantomeno accettabile del manto erboso dello stadio “Angelo Massimino”. La società rossazzurra assicura che il Catania non giocherà in campo neutro ma, per bocca dello stesso Amministratore Unico Nico Le Mura, “servirà un miracolo”. Meno di un mese a disposizione, visto che la squadra dell’Elefante disputerà il suo primo impegno casalingo della stagione ospitando la Fidelis Andria il 5 settembre.

