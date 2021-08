ELEVEN SPORTS: si riparte con gli eventi legati alla Serie C, il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato redatto dall’ufficio stampa di Eleven Sports:

LA SERIE C RIPARTE 1.140 PARTITE, PIÙ LA COPPA ITALIA E LA POST-SEASON LIVE SU WWW.ELEVENSPORTS.COM

Mai come quest’anno l’estate ha regalato trionfi, sorrisi e successi sportivi all’Italia, trasformando il 2021 nell’anno delle grandi vittorie azzurre. In questo momento storico ELEVEN, OTT, broadcaster di sport e intrattenimento, vuole continuare a celebrare questa “estate italiana” con i grandi eventi legati alla Serie C. Si parte il 21 Agosto con la diretta streaming e on demand del primo turno della Coppa Italia Serie C, una grande competizione che esordirà con una nuova formula altamente spettacolare che prevede ben 56 squadre impegnate nel primo turno. In calendario, infatti, ben 28 gare a eliminazione diretta per rompere il ghiaccio nella stagione 2021/22 che avrà il suo apice il weekend del 28-29 agosto quando sarà in programma la prima giornata del campionato di Serie C. Un campionato che parte con grandissime ambizioni e rappresenta già un unicum per la storia della Lega Pro. Le 60 formazioni ai nastri di partenza, infatti, rappresentano ben 19 delle 20 regioni italiane (solo la Valle d’Aosta non ha rappresentanti), visto il ritorno fra i professionisti del Campobasso e la retrocessione della Virtus Entella che hanno “riportato” il Molise e la Liguria nella geografia della Serie C.

“Ripartiamo con entusiasmo per la nuova stagione di Serie C – ha commentato Giovanni Zurleni Amministratore Delegato di Eleven Sports – Vogliamo regalare ai tifosi le grandi emozioni di un campionato di altissimo livello con squadre di grande blasone che possono contare su tifoserie sempre molto legate al territorio e ai propri colori. Questa nuova ripartenza si preannuncia, dal punto di vista competitivo, molto interessante anche grazie al nuovo format della Coppa Italia e alla composizione dei tre gironi che regaleranno subito sfide tutte da vivere. Noi ci faremo trovare pronti per un’altra entusiasmante stagione in cui racconteremo le partite e tutte le storie dei protagonisti che rappresentano il campionato degli italiani”

1.140 partite di regular season, più la Coppa Italia e la post-season, anche quest’anno live su Eleven Sports che si conferma il punto di riferimento dei tifosi. È cambiato infatti il dominio, elevensports.com e non più elevensports.it ma non la passione nel raccontare la stagione di Serie C. Inoltre la nuova piattaforma di ELEVEN, oltre ad offrire una migliorata user experience, darà la possibilità di accedere a nuovi contenuti premium originali.

Oltre che tramite computer e chromecast, tutti i tifosi potranno accedere all’offerta ELEVEN anche attraverso i dispositivi mobili, scaricando la nuovissima app direttamente da app store e google play che consentirà una fruizione ancora più semplice con una UX davvero all’avanguardia.

L’offerta di Eleven, inoltre, offrirà agli utenti soluzioni di acquisto sempre più flessibili grazie alle partnership con importanti operatori leader sul mercato come Vodafone e Wind Tre.

