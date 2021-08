SERIE C – Polito (D.S. Bari): “Inizio campionato fuori casa con Potenza, Picerno e Catania non mi piace…”

Potenza, Monterosi, Picerno e Catania. Questo il calendario del Bari nelle prime quattro giornate di campionato, con i biancorossi impegnati sempre in trasferta ad eccezione del confronto con il Monterosi Tuscia. Non è entusiasta, in questo senso, il Direttore Sportivo del club pugliese Ciro Polito: “Devo essere sincero, i calendari li ho sempre guardati poco perchè, come si dice, prima o poi bisogna incontrarle tutte. Quello che di sicuro non mi è piaciuto è giocare tre delle prime quattro fuori casa, di certo non è un vantaggio; poi per il resto non ho altro da dire a riguardo. I finali possono essere importanti, ma non si può mai sapere come le squadre arriveranno al traguardo. Ad ogni modo questo è il calendario, lo prendiamo e cercheremo di fare del nostro meglio, puntando a dimostrare da subito chi è il Bari, superando anche questo avvio complicato”.

