ERCOLANI (Video): profilo del neo acquisto rossazzurro. Dal Manchester United al Catania continuando il percorso di crescita

Cresciuto nelle giovanili del Forlì, il difensore classe 1999 Luca Ercolani ha vissuto nei mesi scorsi la sua prima “vera” esperienza nel calcio professionistico con la maglia del Carpi ma si porta dietro un bagaglio importante di tre anni con l’Under 17, 18 e 23 del Manchester United oltre che vestendo la maglia azzurra nella categoria Under 20. Avventura inglese altamente formativa per il ragazzo che, da giovanissimo, aveva iniziato un breve percorso da ginnasta a Ravenna prima di tuffarsi nel calcio.

Gli scout del Manchester rimasero impressionati soprattutto dal fisico importante, dal suo modo di muoversi e giocare, dalla capacità di adattamento a più ruoli. Ercolani nasce attaccante, poi arretrando in difesa ha trovato la sua dimensione giocando centrale, ma potendo anche ricoprire il ruolo di terzino quando serve. I Red Devils sborsarono 50mila sterline per prelevarlo dal Forlì più bonus. Ercolani si è aggiudicato un titolo inglese Under 18, ha esordito in maglia Red al “King Power Stadium” di Leicester e si è allenato coi grandi della Prima Squadra. Su tutti Ibrahimovic, Lukaku, Juan Mata, Marcus Rashford, Alexis Sanchez, giocatori da cui ha imparato molto.

Ercolani può contare su una buona qualità palla al piede in impostazione, eleganza e anticipo. Calciatore molto serio e professionale, nel 2019 firmò il rinnovo con lo United quando varie squadre come Bari, Ascoli, Cremonese, Empoli, Pordenone, SPAL, Spezia e Vicenza misero gli occhi su di lui provando a prenderlo a costo zero. Quest’anno ha lasciato l’Inghilterra per scadenza di contratto approdando al Carpi. Poi, la mancata ammissione dei carpigiani in Serie C e la decisione di dire sì al Catania, dove potrà dimostrare tutto il potenziale di cui dispone proseguendo il suo percorso di crescita.

