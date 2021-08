ESCLUSIVA: Maldonado, precisazione su interesse Trento

Nelle ultime ore la stampa trentina ha fatto circolare la notizia di una presunta richiesta da parte del Catania di 100mila euro per lasciare partire il centrocampista Luis Maldonado, profilo gradito al Trento. Tuttavia, secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, al momento il Trento ha effettuato solamente dei sondaggi e non è stato affrontato l’aspetto economico. Inoltre la società rossazzurra ha ribadito che l’ecuadoregno non è in uscita.

