EX ROSSAZZURRI: Barisic, rissa ed espulsione a Trieste

Torna in Italia l’ex attaccante del Catania Maks Barisic, in qualità di avversario della Triestina. Attualmente in forza agli sloveni del Koper, Barisic si è reso protagonista di un episodio negativo nel corso dell’amichevole disputata allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste. Il giocatore ha innescato una rissa con l’alabardato Antonio Natalucci che porta per 5′ alla sospensione dell’incontro nel secondo tempo. L’arbitro decide di espellere entrambi, che sicuramente non hanno rimediato una bella figura. Il match si conclude 1-0 in favore dei padroni di casa grazie alla rete siglata da Mirco Petrella al minuto 58. Vince, dunque, la Triestina degli ex rossazzurri Miguel Martinez, Francesco Rapisarda, Giuseppe Rizzo e Vincenzo Sarno.

