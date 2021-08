EX ROSSAZZURRI: Ricchiuti sposa il progetto giovani della Fya Riccione

Nei giorni scorsi abbiamo scambiato qualche battuta al telefono con Adrian Ricchiuti, poco prima che firmasse il contratto relativo al progetto del settore giovanile della Fya Riccione. L’ex rossazzurro allenerà la categoria 2008 e seguirà sul piano tecnico l’attività di base, con particolare attenzione alle annate 2011 e 2013: “Sono molto felice di questa scelta, dopo il confronto con il dg Carangelo ho compreso come questo sia un progetto sportivo serio e ambizioso, con una società solida e come ci siano idee chiare e programmazione. C’è grande fermento e voglia di crescere – le parole di Ricchiuti – ho trovato uno staff competente che mi ha accolto con entusiasmo, insieme a loro darò il mio contributo per mettere i nostri giovani calciatori nelle migliori condizioni per apprendere e formarsi”.

La società riccionese, tra le prime tre in Italia aderenti al progetto “Generazione S” del Sassuolo Calcio, sarà in prima linea per occasioni di formazione e aggiornamento sul campo con lo staff tecnico neroverde (sia a Riccione che a Sassuolo), a queste si aggiungeranno presenze delle squadre biancazzurre sui campi del Mapei Football Center per amichevoli e la partecipazione delle giovanili della Fya Riccione alle partite interne del Sassuolo al Mapei Stadium durante il campionato di serie A.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***