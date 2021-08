FUTURO CATANIA: tifosi innamorati ma stanchi, avanti con quali prospettive?

Dal 2014 in poi i tifosi etnei hanno ricevuto solo dolori. Dopo lo strepitoso 8º posto in Serie A, il club rossazzurro ha vissuto una repentina discesa negli inferi dalla quale non è più uscito. In appena due anni si è passati dalla massima serie al campionato di C, fino ad arrivare alle soglie di un rischio fallimento che ancora oggi aleggia burrascoso sopra Torre del Grifo. Il virtuoso giocattolo costruito da Pulvirenti si è sgretolato sotto le sue stesse e scellerate scelte, con l’avvento della “risorsa” Pablo Cosentino, la retrocessione in Serie B, lo scandalo dei “Treni del Gol”, il Lo Monaco-bis, i sette deludentissimi anni di Serie C ed i debiti accumulati che hanno compromesso il destino del Calcio Catania 1946.

Tuttavia, nonostante le incertezze, le incognite e le umiliazioni subite, il club di Via Magenta ha sempre potuto contare sull’apporto dei propri tifosi, colmi di un amore viscerale e sincero verso la maglia rossazzurra e gli oltre 75 anni di storia calcistica etnea. La passione nei confronti della matricola 11700 non è mai mancata ed è stata sostenuta a più riprese perfino a livello economico, ma anche la fede più incrollabile e l’amore più forte rischiano di vacillare se si presentano omesse verità o un incauto ed illusorio ottimismo. Fare chiarezza una volta per tutte è quello che i tifosi chiedono a gran voce.

Ci si interroga sulle prospettive che potranno esserci anche nel breve-medio termine qualora non si raggiunga l’intesa con nuovi investitori, sulla reale solidità economica dell’attuale proprietà, sulla effettiva volontà/possibilità dei 24 soci SIGI di continuare e se davvero il progetto Catania rischia di arrestarsi bruscamente. Ma soprattutto, in caso di fallimento, perché si è comunque scelto di iscrivere la squadra nonostante l’assenza di garanzie? Non siamo arrivati al de profundis, le difficoltà però sono sotto gli occhi di tutti e la realtà attuale non lascia dormire sonni tranquilli. L’ambiente catanese è ormai definitivamente saturo di tribunali e vicende extracampo che non fanno altro che aumentare l’angoscia ed il dolore di chi ama e lavora per i colori rossazzurri.

