EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Situazione Catania preoccupante, la società non mi ha chiamato…”

Ex difensore del Catania e nell’ultima stagione tecnico della Primavera rossazzurra, ha parlato a tuttoc.com del momento che interessa la squadra etnea: “Preoccupa tutti, a partire dai tifosi che in estate hanno dato una grandissima mano. Speriamo la situazione possa risolversi al più presto, è un peccato vedere cose del genere in una piazza come Catania. Viste le difficoltà ho proferito non forzare la mano e aspettare una chiamata della società che, almeno per il momento, non è arrivata. Sicuramente avranno problemi più seri a cui pensare. Mi rimane un anno di esperienza in più come allenatore, mi sento migliorato e sono contentissimo di aver intrapreso questa carriera. Per il futuro sono in attesa, spero di trovare qualcosa di serio. Mi piacerebbe allenare una Primavera o under 18, ma non scarterei una Serie D o una C”.

