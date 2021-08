PENALIZZAZIONE: cosa dice il Codice di Giustizia Sportiva

Com’è noto, il Catania non ha adempiuto al pagamento degli stipendi relativi al mese di giugno. Chiaramente scatterà una penalizzazione in termini di punti in classifica da scontare in campionato. Sulla base dell’attuale regolamento del Codice di Giustizia Sportiva, il Catania dovrebbe ricevere una penalità di due punti, che salirebbe a -4 qualora non venisse effettuato anche il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera originariamente previsto per il 2 agosto ma slittato a metà settembre. Successivamente la società rossazzurra dovrà inoltre assicurarsi di pagare il bimestre luglio-agosto, altrimenti scatterebbe l’esclusione dal campionato. Uno scenario da scongiurare assolutamente.

