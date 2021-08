EXTRA-CAMPO: mercoledì nuova occasione per fare chiarezza

Originariamente prevista per il 10 agosto, slitterà di otto giorni la presentazione delle divise ufficiali da gioco firmate Nike, attraverso l’intesa raggiunta con Linea Oro Sport, per la stagione 2021/22. Mercoledì 18 agosto verranno anche illustrati i contenuti degli accordi con gli sponsor – protagonisti ai fini dell’iscrizione del Catania al campionato – che accompagneranno il club etneo. Occasione importante, ma lo sarà anche per comprendere le evoluzioni degli eventi legati al fattore extra-campo.

Ricordiamo infatti che bisogna trovare una soluzione per quanto concerne il nodo degli stipendi non pagati a giugno e che, entro il 20 agosto, dovrebbero essere regolarmente accreditati ai calciatori. Si attendono chiarimenti, inoltre, sul fronte societario. In particolare per quanto concerne l’interlocuzione con soggetti maltesi di cui spesso la Sigi, attuale proprietà del Calcio Catania, ha fatto menzione. Sono scaduti infatti i 30 giorni di tempo per avviare la due diligence di cui parlava l’avvocato Giovanni Ferraù.

Resta da chiarire, poi, come fronteggiare le prossime scadenze, come procede la trattativa con gli imprenditori locali che si sono fatti avanti negli ultimi giorni per un potenziale ingresso nella Sigi. Andrà anche approfondito il passaggio relativo alla restituzione dei soldi versati dai tifosi nell’ambito dell’iniziativa “Uniti per il Catania”, costituendo un azionariato popolare. Tutti argomenti che necessitano di delucidazioni per una piazza alla ricerca di serenità dopo le ulteriori nubi addensatesi negli ultimi mesi.

