MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Nuovo colpo in entrata per il Latina. La società nerazzurra ufficializza il prestito per un anno dalla Sampdoria del giovane difensore esterno Emanuel Ercolano, classe 2002. Cinque acquisti perfezionati dal Foggia: Andrea Gallo, Domingo Dalmasso, Domenico Girasole, Vittorio Vigolo, Filippo Tuzzi. Tutti loro hanno firmato un contratto valido fino a giugno 2022. I satanelli, inoltre, potrebbero rinforzare il reparto arretrato con lo svincolato Giacomo Sciacca (fonte Gazzetta dello Sport).

Importante trattativa conclusa dall’ACR Messina, che porta in Sicilia il centrocampista classe ’96 della Ternana Filippo Damian con la formula del prestito fino al termine della stagione. L’Avellino insiste per Alessio Curcio, che potrebbe trasferirsi in terra irpina oppure proseguire l’avventura al Foggia rinnovando il contratto attualmente in scadenza tra un anno. Nicholas Nasini, ala sinistra cresciuta tra le giovanili di Genoa, Bari e Pisa dovrebbe trasferirsi dai gallesi del Bangor City al Monterosi. La Paganese stringe per l’esperto centrocampista ex Sampdoria e Atalanta Ferdinando Tissone.

