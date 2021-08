FIDEIUSSIONE: si avvicina lunedì. E’ corsa contro il tempo

Sono ore di tensione a Torre del Grifo, mentre si avvicina un’altra importante scadenza federale da rispettare e riguarda il deposito alla Lega Pro della fideiussione integrativa per lo sforamento del tetto di un milione di euro degli ingaggi rispetto a quelli della scorsa stagione. Circa 500mila euro da versare per fare in modo di non rendere nulli i nuovi contratti depositati e alcuni relativi alla scorsa stagione, non incappando inoltre in una ulteriore penalizzazione in classifica. Fino a ieri la cifra raccolta dalla Sigi ammonta a meno della metà del quantitativo richiesto, troppo poco. Forse il Catania presenterà l’integrazione solo parziale della fideiussione, ma difficilmente la Lega Pro accetterebbe ed il termine per la presentazione scade lunedì prossimo.

