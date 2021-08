STADIO “MASSIMINO”: 17 mesi fa l’ultima volta con il pubblico, quanta “nostalgia di casa” per i tifosi

1 marzo 2020. Sono trascorsi 17 mesi dall’ultima gara disputata allo stadio “Angelo Massimino” in presenza del pubblico. Quel giorno il Catania vinse di misura sulla Vibonese per effetto delle reti di Alessio Curcio e Andrea Mazzarani. Era il 29° turno del campionato 2019-20, in panchina sedeva Cristiano Lucarelli. Furono poco meno di 5.000 gli spettatori che assistettero al successo rossazzurro ignari del fatto che quella sarebbe stata l’ultima partita vista dal vivo prima del lock-down.

La condizione pandemica ha stravolto l’esistenza umana, pertanto anche i tifosi di calcio si sono dovuti adeguare alla situazione mettendosi a seguire le proprie squadre direttamente dal divano di casa. Dopo un anno e mezzo inevitabilmente è subentrata la “nostalgia di casa” intesa come presenza su spalti e gradoni degli impianti sportivi. L’inizio dei campionati si avvicina e con esso anche la possibilità di rivedere il pubblico all’interno degli stadi seppur in numero ridotto. A Catania l’attenzione dei tifosi rossazzurri in realtà è tutta rivolta verso la drammatica situazione in cui versa la società, attualmente alle prese con stipendi da pagare, scadenze federali da onorare e un futuro quanto mai incerto e che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

